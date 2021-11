O que não pode faltar no planejamento financeiro da sua empresa para 2022?

Equilibrar os pratos para manter o caixa no azul vem sendo ainda mais desafiante para as micro e pequenas empresas desde o início da pandemia. Porém, a retomada gradativa das atividades dos mais variados segmentos faz acender a luz no fim do túnel e exige atenção, organização e, sobretudo, planejamento.

Para se organizar em 2022 e fazer diferente, confira o que não pode faltar no planejamento financeiro da sua empresa, de acordo com o especialista:

Como ter controle de algo que você não conhece? Impossível. Sua missão principal é fazer um estudo amplo de todas as questões financeiras, tanto as quantias que entram quanto as que saem do caixa. Para que esse estudo seja confiável, o ideal é ter em mãos todas as notas fiscais, recibos, contratos e demais documentos que possam comprovar os lucros, assim como os gastos fixos e variáveis da empresa.