O que significa a mensagem “Dados Inconsistentes” no app do Auxílio

O app oficial do programa Auxílio Brasil já está no ar e já está funcionando. Quem quiser baixar a aplicação, basta ir até a loja de aplicativos do seu celular. Há a versão para Android e também para o IOS. Por esses dispositivos, é possível ver como está a situação da sua conta neste novo benefício do Governo Federal.

E algumas pessoas não estão tendo boa notícias por lá. De acordo relatos nas redes sociais, alguns usuários estão afirmando que estão recebendo uma mensagem de “Dados Inconsistentes”. Esses usuários estão temendo a possibilidade de deixarem de receber o programa mesmo fazendo parte do Bolsa Família.

Como se sabe, o Governo Federal bateu o martelo recentemente, e decidiu que todos os beneficiários que faziam parte do Bolsa Família devem migrar automaticamente para o Auxílio Brasil. Eles nem precisam fazer qualquer tipo de nova inscrição. Mas o fato é que esse “todos” curiosamente não inclui todo mundo de fato.

De acordo com informações de membros do Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelo benefício, alguns usuários que estavam no Bolsa Família não vão poder entrar no Auxílio Brasil. Nós estamos falando apenas de uma pequena minoria. Mas o fato é que isso vai poder acontecer mesmo.

Algumas pessoas irão perder o benefício por causa de uma inconsistência de dados cadastrais do Cadúnico. Daí a explicação para o envio dessa mensagem para o aplicativo. Na grande maioria dos casos, isso pode acabar terminando em bloqueio total. E aí neste caso o indivíduo não entra mais no Auxílio Brasil.



Como tentar resolver isso?

De acordo com analistas, isso normalmente acontece quando há um problema na questão do cadastro do usuário. Pode ser, por exemplo, uma informação do Cadúnico que não está batendo com algum outro dado de outra fonte oficial.

A melhor maneira de tentar resolver isso é indo até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) na sua cidade. Por lá, o cidadão ou a cidadã vai poder se informar e atualizar qualquer informação que esteja fora de contexto.

Revisões mensais

Vale lembrar que o novo Auxílio Brasil vai seguir fazendo revisões mensais nas contas de todos os usuários. Então quem tem uma inconsistência nos seus dados do Cadúnico vai acabar perdendo o benefício em questão.

É um formato muito semelhante ao que acontecia com o Auxílio Emergencial. Nesse benefício, aliás, a Dataprev realizava análises mensais em perfis do programa. Quem não atendia a todos os requisitos, ficava de fora.

Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram oficialmente nesta semana. Mas mesmo depois do início dos repasses, muita gente ainda tem muitas dúvidas sobre esse programa. O próprio Governo Federal ainda não sabe responder todas essas questões.

A verdade aliás, é que os brasileiros ainda terão que esperar mais um pouco para entender o que vai acontecer nos próximos meses. Neste momento, o Palácio do Planalto ainda está aguardando para saber o que vai acontecer com a PEC dos Precatórios nos próximos dias.