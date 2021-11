‘O Sport se sente prejudicado’, critica vice sobre adiamento de jogo contra o Flamengo – Futebol Interior

Recife, PE, 11 (AFI) – O Sport segue indignado com a mudança de data do jogo contra o Flamengo, pela 35ª rodada, de 24 de novembro para 3 de dezembro. Na última semana, o clube já havia emitido nota oficial e agora, após confirmação da mudança pela CBF, o vice-presidente de futebol, Augusto Carreras, voltou a criticar.

“Recebemos a notícia com indignação e com perplexidade. O Sport se sente prejudicado sim, o Sport está indignado. Estamos protestando, é o que nos cabe no momento. Tentamos analisar e estamos analisando ainda algum aspecto jurídico que possa ser feito”, afirmou.

Entretanto, o dirigente afirmou que entrará em campo se nova data for mantida. “Se não puder ser feito nada, o Sport estará em campo. O Sport é cumpridor do regulamento, faz a sua obrigação. Tem um planejamento de viagem, de logística e a gente vai, com muita dificuldade sim, mas vamos cumprir todas as etapas”, acrescentou.

JUSTIFICATIVA NÃO AGRADA

A justificativa da CBF é para que todos os times façam o mesmo número de jogos como mandante e visitantes na reta final. Entretanto, não agradou o Sport.

“Todas as explicações que foram passadas e publicadas de forma oficial não nos convencem. O que precisa ser equânime é o total de jogos em casa e fora. Não apenas as quatro últimas rodadas. Essa história não cola. O regulamento é muito claro quando trabalha apenas a questão da última rodada, que os jogos têm que ser na mesma data e no mesmo horário”, salientou Augusto.

CLASSIFICAÇÃO

Com 30 pontos, o Sport luta contra o rebaixamento pois está dentro do Z-4, em 18º lugar. No domingo, às 19h, visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 32ª rodada.