Ocyan abre mais de 200 vagas imediatas de emprego

A Ocyan está disponibilizando novas oportunidades de emprego. O número de vagas passa de 200 e as contratações são de início imediato. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Ocyan anuncia vagas de emprego para início imediato

São mais de 200 vagas disponibilizadas são para trabalhar de forma offshore, ou seja, voltada às atividades costeiras. Moradores da cidade de Campos dos Goytacazes, Macaé e região podem se inscrever. Os candidatos selecionados iniciam as atividades em Janeiro de 2022.

As oportunidades disponíveis são para diversas funções, entre elas:



Pintor;

Soldador;

Caldeireiro;

Escalador;

Eletricista;

Supervisor;

Montadores de andaime;

Inspetor;

Encarregado;

Técnicos de segurança;

Entre outras.

A empresa também oferece alguns cursos e projetos do Surf, equipamentos e manutenção de submarinos, além de prestar serviços offshore.

Recentemente, foi lançada com a participação de outras empresas no projeto “O Mar também é Delas”, que tem como objetivo promover a inclusão de gênero sem desigualdade nas funções. O projeto incentiva a participação de mulheres durante os recrutamentos e processos seletivos, dando uma maior visibilidade e confiança à elas.

A iniciativa busca ampliar o número de colaboradoras do gênero feminino dentro da empresa. Além disso, é aberta a participação de outras empresas que tenham interesse. É de suma importância a criação desses projetos para que mulheres se encorajem e cada vez mais busquem sua independência financeira.

Como se candidatar

Quer fazer parte dessa equipe? Os candidatos interessados podem realizar sua inscrição através do link, além de obter informações adicionais sobre as vagas.

A Ocyan é uma empresa sustentável em busca de oferecer soluções para indústrias de gás e óleo “upstream offshore” em nosso país e no exterior. Atualmente, cinco unidades de perfuração e outras duas de embarcação fazem parte do time.

