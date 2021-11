Odontoprev tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Odontoprev, maior operadora de planos odontológicos do Brasil e da América Latina, está com novas vagas de emprego disponíveis por todo território nacional. As vagas são todas para trabalhar presencialmente nas cidades de São Paulo – SP, Barueri – SP e Rio Grande do Sul a depender da área de atuação. Confira abaixo os cargos disponíveis e os requisitos mínimos para concorrer às vagas.

Odontoprev tem oportunidades de emprego

Referência no setor de odontologia no Brasil e na América Latina, a Odontoprev exige alguns requisitos mínimos para os candidatos preencherem as vagas, como ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência na função e ensino superior completo para a maioria dos cargos.

A Odontoprev possibilita ao colaborador uma série de benefícios para os cargos ofertados, tais como vale alimentação, vale refeição, assistência médica, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, horários flexíveis de trabalho e até participação dos lucros.



Veja a seguir, a lista de vagas disponíveis para ser um colaborador da Odontoprev:

Supervisor contábil fechamento;

Analista contábil sênior;

Analista/ Scrum Master;

Auxiliar de atendimento;

Consultor interno de atendimento II;

Analista de compras II;

Supervisor contábil;

Especialista em Customer Experience Cx;

Analista de recrutamento e seleção;

Todas as vagas acima estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Odontoprev devem realizar sua inscrição online clicando no link de inscrição, clicando no botão “Candidate-se”.

Fique atento na hora de preencher o formulário, principalmente nos campos para contato, como e-mail e telefone.

