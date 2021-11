Oito pessoas morrem pisoteadas após tumulto em show no Texas

Pelo menos oito pessoas morreram pisoteadas na noite da última sexta-feira (5) durante um show do rapper Travis Scott no Texas. O número total de feridos não foi divulgado.

De acordo com a polícia local, a tragédia foi desencadeada após fãs empurrarem uns aos outros em direção ao palco do show. O copo de bombeiros levou 17 pessoas para hospitais da região, 11 delas estavam em parada cardíaca.

Em um vídeo divulgado na web é possível ver uma ambulância presa no meio do público na tentativa de resgatar pessoas. No mesmo vídeo aparecem fãs em cima do veículo.

Travis Scott se pronunciou através das redes sociais e lamentou o ocorrido. “Estou absolutamente arrasado com o que aconteceu ontem à noite. Minhas orações vão para as famílias e todas as pessoas impactadas pelo que aconteceu no Astroworld Festival”, escreveu.

“Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para apoiar as famílias necessitadas. Obrigado ao Departamento de Polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos”, finalizou.