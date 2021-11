Olavo Rodrigues é eleito e empossado presidente do Treze – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 15 (AFI) – Foi eleito e tomou posse neste final de semana a nova diretoria do Treze, de Campina Grande-PB. O Galo da Borborema tem um novo presidente: Olavo Rodrigues, conhecido do torcedor Trezeano por sua passagem vitoriosa quando comandou o Alvinegro em 1999/2000. Ao seu lado como vice, o conceituado empresário Artur Bolinha.

A chapa “Treze dos Nossos Sonhos” foi eleita na manhã deste sábado (13), a eleição aconteceu das 9h às 11h, na sala de imprensa do Estádio Presidente Vargas. Puderam votar todos os Conselheiros Efetivos e Natos, de um total de 23 de votantes, 21 deram SIM a chapa de Olavo Rodrigues e 2 votos foram nulos.

Após o encerramento do pleito imediatamente iniciou-se a apuração, com resultado em seguida, após o discurso de João Targino, que é presidente do Conselheiro Deliberativo e responsável pelas eleições, foi dada posse para Olavo Rodrigues e Artur Bolinha.

INÍCIO IMEDIATO

Por tratar-se de eleição extemporânea, o mandato inicia imediatamente e vai até o final de 2022. Na entrevista coletiva, o dirigente disse que vai anunciar a nova comissão técnica na quarta ou quinta-feira que vem. E disse que o clube tem muitas dividas e que somente com a união de todos poderá sanear a situação do Galo e trazê-lo de volta ao cenário do futebol brasileiro. Em 2022 o Treze está fora dos campeonatos nacionais e regionais e somente jogara o estadual.