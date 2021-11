OLX Brasil oferece novas vagas para jovem aprendiz

Considerado o maior site de compra e venda do Brasil, a OLX oferece novas vagas para jovem aprendiz. Ao todo, são 22 vagas destinadas a profissionais que residem em São Paulo ou no Rio de Janeiro e que estejam em busca do primeiro emprego.

Os interessados devem ter entre 14 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As chances são para as áreas corporativas da empresa, com foco em comercial, operações, rentals, marketing, estratégia, finanças, gente e, ainda, tecnologia – neste caso, o foco é na área de suporte.

Intitulado Geração Jovem Aprendiz, o programa é uma experiência única e visa estimular a formação profissional dos talentos, bem como o amadurecimento e o desenvolvimento de habilidades por meio de conhecimento e uma jornada rica em aprendizado.

Nesse sentido, os contratados passarão por uma capacitação durante os dez primeiros dias, antes de ingressar na empresa. Ainda, a fim de garantir uma experiência completa, os aprendizes serão acompanhados por um colaborador da OLX Brasil, que será responsável por coordenar a imersão desses jovens e auxiliá-los em seu desenvolvimento.

Por fim, os novos talentos receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que inclui plano de saúde, plano odontológico e auxílio home office. Como grande parte dos profissionais ainda estão trabalhando remotamente, os profissionais contratados receberão os equipamentos de trabalho em casa, bem como terão acesso a aula de yoga, meditação e ginástica laboral online. Ainda, eles também poderão participar de diversas atividades por videoconferência, como alguns eventos e workshops para o desenvolvimento profissional.



Como se candidatar

Os interessados em integrar o programa Geração Jovem Aprendiz 2022 deverão acessar a página da iniciativa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições permanecerão abertas até o próximo dia 19 de novembro.