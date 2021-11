Omie abre 100 vagas de emprego pelo país

A empresa Omie está com mais de 100 oportunidades disponíveis entre as mais diversas áreas e regiões do Brasil. Confira, a seguir, algumas vagas disponíveis e a forma de participar do processo seletivo.

Omie está disponibilizando oportunidades em diversas áreas de atuação

A Omie presta serviços financeiros e sistemas de gestão ajudando clientes que desejam empreender em nosso país. O seu maior objetivo é acelerar o crescimento das empresas de seus clientes através da plataforma que os ajuda em diversas questões sobre gestão, oferecendo resultados eficientes.

A empresa está disponibilizando mais de 100 oportunidades de empregos efetivos entre as mais diversas áreas de atuação, confira algumas das oportunidades:



Cientista de Dados Pleno;

Android Developer Sênior;

Tech Lead;

Qa Analyst Senior;

Software Engineer Pleno;

Analista de Sucesso do Cliente;

Executivo de Contas;

Executivo de Vendas;

Product Owner;

Analista de Employer Branding;

Estagiário Tech Ventures;

Coordenador Comercial;

Consultor de Negócios;

Gerente de Performance;

Account Manager;

Gerente de Unidade;

Estágio em Suporte Técnico de Sistema Contábil;

Especialista de Produtos;

Desenvolvedor Back-End, entre diversas outras.

Como dito anteriormente, são diversas as vagas disponíveis, todas possuem qualificações e requisitos diferenciados sendo necessário que o candidato realize a leitura de todas as informações contidas no link das vagas antes de realizar sua inscrição, evitando assim, futuros transtornos.

Como realizar a sua inscrição

Aos profissionais interessados em participar do processo seletivo da empresa Omie, devem acessar o link de inscrição e ler atentamente a todas as informações contidas no anúncio.

