Operada da Starbucks abre vagas para trainee com nível médio completo

A SouthRock, operadora licenciada de marcas como Starbucks, TGI Fridays e B.A.R. (Brazil Airport Restaurants) no Brasil, lançou nesta semana o primeiro programa de trainee.

Em parceria com a Rede Gerando Falcões, as vagas serão destinadas a jovens e adultos profissionais da periferia, sem necessidade de diploma. Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e conexão com a Rede Gerando Falcões Aceleradas ou Fellows. O cadastro deve ser feito pelo site da ONG.