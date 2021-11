Operário-PR 2 x 1 Remo – Fantasma vence duelo direto e complica rival contra o Z4 da Série B – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 09 (AFI) – Em um dos jogos que movimentou as disputas da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira (09), o Operário-PR conseguiu fazer jus ao fator casa para conquistar um grande resultado em um duelo direto contra a zona de rebaixamento. Jogando no Estádio Germano Krüger, em Ponte Grossa, o time paranaense recebeu e venceu o Remo, pelo placar de 2 a 1. Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, todos os gols saíram na segunda etapa.

Com o resultado, o Operário-PR volta a vencer após dois jogos de jejum e agora aparece na 10ª colocação com 45 pontos somados, abrindo sete de distância da zona de rebaixamento. Já o Remo conheceu sua terceira derrota seguida e segue na parte debaixo da tabela, agora em 15º com 41 pontos. O Londrina, primeiro time dentro do Z4, tem 38.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo da partida teve ritmo lento desde o seu início, com as suas equipes trocando passes no meio-campo e procurando chegar com perigo ao gol adversário, mas no final das contas poucas chances foram criadas. Tanto que o primeiro chute ao gol só foi acontecer aos 15 minutos, quando Felipe Garcia arriscou de longe e madou por cima do gol de Thiago Coelho, perdendo uma boa oportunidade para o Operário-PR.

A resposta do Remo veio dois minutos depois, também em uma finalização de fora da área, mas Matheus Oliveira mandou para fora. Mais consistente em campo, o Operário-PR teve mais duas oportunidades no final do primeiro tempo, mas sem sucesso. Aos 42, Tomaz pegou a cobra de um escanteio, mas finalizou por cima do gol. Já aos 45, Marcelo cobrou falta, mas Thiago Coelho fez a defesa em dois tempos. Por isso, a primeira etapa terminou zerada.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Operário-PR fez uma verdadeira blitz na área adversária e chegou com perigo em quatro oportunidades nos primeiros quinze minutos. Depois de tanto tentar, os donos da casa abriram o placar aos 17. Lucas Mendes cobrou escanteio e Felipe Garcia subiu com liberdade para mandar a bola para o fundo das redes. Ela ainda bateu na trave antes de entrar.

Porém, no lance seguinte, o Remo ficou muito próximo do empate. Em um contra-ataque rápido, Victor Andrade recebeu na entrada da área e bateu forte. O goleiro Thiago Braga fez a defesa, mas deu rebote, que caiu nos pés de Lucas Siqueira, que acabou chutando para fora.

Nos minutos finais, o time visitante seguiu em cima, mas foi o Operário que voltou a balanças as redes. Aos 45, Rodrigo Pimpão foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Marcelo Santos furou e a bola sobra para Schumacher, que só teve o trabalho de mandar para o gol. No apagar das luzes, o Remo ainda conseguiu descontar com Renan Gorne, de pênalti, depois da bola bater no braço de Odivan. Por isso, o duelo terminou em 2 a 1.





PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira (15) para a disputa da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo às 16h, o Operário-PR visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Um pouco mais tarde, às 18h, o Remo recebe o Goiás, no Estádio Baenão, em Belém.