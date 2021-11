Operário tem dúvida na zaga para confronto contra o Remo – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 08 (AFI) – O técnico Ricardo Catalá ainda não definiu qual será a escalação inicial do Operário para o jogo que pode significar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro.

Desfalque no empate com o Goiás, por 1 a 1, devido a uma virose, o zagueiro Reniê será avaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de estar em campo nesta terça-feira, contra o Remo, no Germano Krüger.

Caso Reniê seja mais uma vez vetado, Odivan deve ser mantido entre os titulares, apesar de Rodolfo Filemon ter deixado o departamento médico ao se recuperar de uma luxação no cotovelo.

Uma mudança certa que será realizada por Ricardo Catalá é no meio-campo, já que Leandro Vilela foi expulso e cumpre suspensão automática. O provável substituto é Vinícius Guedes, mas Catalá tem ainda Marcelo Santos e Gustavo Lopes como opções.

A provável escalação do Fantasma é: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Odivan (Reniê) e Fabiano; Guedes, Rafael Chorão e Marcelo; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

Operário e Remo são separados por apenas um ponto e quem vencer praticamente garante a permanência na Série B. O Fantasma é o 13º colocado, com 42, e o Leão vem em 15º lugar, com 41.