Operário x Remo – É final na luta contra o rebaixamento – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 08 (AFI) – O Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) vai receber, nesta terça-feira, uma final na luta contra o rebaixamento. A partir das 19 horas, Operário e Remo se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os dois times são separados por apenas um ponto e quem vencer praticamente garante a permanência na Série B de 2022. O Operário é o 13º colocado, com 42, e o Remo vem em 15º lugar, com 41. Entre eles está a Ponte Preta, também com 42.

“Eles têm um ponto a mais do que a gente, portanto, quem vencer praticamente se livrará do risco de cair. Vamos encarar essa partida com a seriedade que ela merece, ou seja, como uma final”, disse o lateral-direito do Remo, Thiago Ennes.

INFORMAÇÕES DO OPERÁRIO

Desfalque no empate com o Goiás, por 1 a 1, devido a uma virose, o zagueiro Reniê será avaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de estar em campo. Caso seja mais uma vez vetado, Odivan deve ser mantido entre os titulares, apesar de Rodolfo Filemon ter deixado o departamento médico ao se recuperar de uma luxação no cotovelo.

Uma mudança certa que será realizada por Ricardo Catalá é no meio-campo, já que Leandro Vilela foi expulso e cumpre suspensão automática. O provável substituto é Vinícius Guedes, mas Catalá tem ainda Marcelo Santos e Gustavo Lopes como opções.

INFORMAÇÕES DO REMO

Diante da sequência ruim – duas derrotas -, o técnico Felipe Conceição estuda fazer mudanças no time titular do Remo. Até por isso a formação utilizada para o jogo desta terça-feira será conhecida apenas momentos antes da bola rolar em Ponta Grossa.

O meia Matheus Oliveira retorna após cumprir suspensão automática, enquanto o atacante Lucas Tocantins é dúvida por conta de dores na coxa. Já o goleiro Vinícius, o meia Felipe Gedoz e os atacantes Erick Flores e Rafinha continuam no departamento médico.