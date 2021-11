Orgulhoso, Felipe Endres exalta elenco e vê ‘resgate de identidade’ da Chapecoense – Futebol Interior

Chapecó, SC, 09 (AFI) – Mesmo com o rebaixamento praticamente irreversível no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense surpreendeu a todos ao empatar por 2 a 2 com o Flamengo, complicando ainda mais os cariocas na disputa pelo título. O técnico Felipe Endres exaltou o desempenho do time e teve um olhar positivo da situação, pois os jogadores resgataram a identidade do clube.

“Tenho orgulho e gratidão. Orgulho daquilo que os jogadores vêm fazendo e se doando. E gratidão por estarem comprometidos. A situação é difícil, mas nas dificuldades temos que olhar para as oportunidades. Não tenho palavras para falar do grupo. Empatar com o melhor ataque da competição, um time recheado de selecionáveis, foi um grande resultado, uma grande atuação. Fico feliz pela postura e pelo resgate da identidade do clube”, analisou.

ABRAÇADO PELO CLUBE

Felipe também relembrou sua chegada no clube, disse que se sentiu abraçado desde o início e garantiu esforço máximo no trabalho.

“Quando eu cheguei, me senti abraçado pelo clube e estamos tentando resgatar o que recebemos. Ser competitivo, entender que não tem bola perdida. Temos que manter a cabeça erguida e estamos trabalhando assim no dia a dia. Esse é o caminho que precisamos manter. Tenho que dar meu máximo para ajudar o clube. Esse é um trabalho de todos, principalmente dos atletas que se dedicam todos os dias”, destacou.

SITUAÇÃO

A Chapecoense ocupa a lanterna (20.ª) com apenas 15 pontos. Restando sete jogos, só pode chegar a 36 pontos, enquanto o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento (16.º), já soma 35. Os catarinenses voltam a campo no domingo, às 19h, quando recebe o Juventude na Arena Condá, pela 32.ª rodada.