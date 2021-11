Os 10 melhores sites de leitura de mangá online GRATUITAMENTE 2021

Devido a esta pandemia, todos foram forçados a sentar-se dentro de suas casas para se proteger e proteger seus entes queridos do contato com o vírus COVID-19. No entanto, nosso cérebro requer alguma atividade para mantê-lo ocupado e permanecer positivo durante esses tempos difíceis. Listamos aqui os 10 melhores sites de mangá para ler mangá online gratuitamente. Animado? Vamos começar.

A maioria das pessoas adotou hobbies como ioga, exercícios em casa, cozinhar, jogar no computador, assistir televisão, ler livros etc. Enquanto algumas pessoas gostam de ler romances, outras gostam de ler histórias em quadrinhos. Mas, todas as livrarias estão fechadas há muito tempo, e colocar as mãos no Mangá mais recente é difícil.

Assim, é necessário encontrar uma alternativa às cópias físicas destes Mangás. A única solução é fazer uso de alguns dos sites que oferecem o melhor mangá de graça.

O que é mangá?

As histórias em quadrinhos japonesas têm fãs em todo o mundo, que estão em busca desesperada de suas traduções oficiais para o inglês. Essas histórias em quadrinhos japonesas são conhecidas como mangá e pronunciadas como ‘maw-nnnn-gah ‘.

Se você está procurando alguns dos melhores sites de Manga, listamos abaixo alguns dos melhores sites de Manga, onde você pode lê-los gratuitamente!

Os melhores sites de mangá grátis incluem:

# 1 MangaFox

Este é um dos sites de Manga mais usados ​​devido à sua compatibilidade com quase todos os sistemas operacionais. É compatível com dispositivos PC, Mac, iOS e Android.

Aqui, você obterá Mangás de uma ampla variedade de gêneros, como aventura, comédia, ação, drama histórico, terror, mistério, ficção científica, etc.

Você pode acessar esses livros na forma de e-books. Além disso, você pode emitir livros em papel a partir deste site. Nem todos os livros estão disponíveis gratuitamente. No entanto, existem vários quadrinhos que você pode ler gratuitamente.

Visite MangaFox

# 2 MangaReader

Esta é uma das melhores plataformas online onde você pode ler todos os seus mangás favoritos gratuitamente. Além disso, você não precisa se registrar para ler todos esses livros. Você pode acessar livros de vários gêneros, como aventura, ação, etc.

Ao contrário de outras plataformas online, MangaReader não interrompe a experiência do usuário exibindo anúncios em seu site. Você pode usar a opção de pesquisa fornecida por seus desenvolvedores para pesquisar seu conteúdo de mangá favorito.

Visite MangaReader

# 3 BookWalker

Se você está procurando um dos melhores sites de Manga grátis, você deve fazer uso deste site. É uma livraria oficial da Kadokawa, que é uma das maiores editoras do Japão.

Além dos melhores quadrinhos de mangá, você também pode ler romances curtos de editoras populares no BookWalker. Nem todo o conteúdo deste site é gratuito. No entanto, você pode usar o gênero ‘GRÁTIS’ para obter uma lista de todos os mangás que pode ler gratuitamente neste site.

Visite o Bookwalker

# 4 Crunchyroll

Este é outro site de mangá amplamente acessado, onde você pode ler todos os seus livros de mangá favoritos. Você pode usar a versão gratuita deste site ou comprar sua assinatura para obter acesso ilimitado à sua biblioteca.

Você pode baixar uma versão do aplicativo deste site no seu dispositivo Android e também no dispositivo iOS. A interface do usuário da versão do site é bastante intuitiva.

Visite Crunchyroll

# 5 Comico

Este é outro site dedicado a Manga. Aqui, você pode ler todos os seus mangás favoritos online gratuitamente. Este site está originalmente no idioma japonês. No entanto, você pode usar a tradução para usar este site no idioma inglês.

Possui uma interface amigável, equipada com uma opção de pesquisa. Além disso, todos os mangás estão bem organizados de acordo com seu gênero. Você também pode ler romances de mangá neste site gratuitamente.

Visite Comico

# 6 MangaPanda

Este site é semelhante a outros sites de Manga. A única característica que distingue MangaPanda de seus concorrentes é que possui uma opção de pesquisa avançada. Serão solicitados três conjuntos diferentes de opções, que incluem tipo de mangá, status e sua ordem de classificação. Assim, ele fornece um resultado de pesquisa preciso.

Você também pode fazer uso dos gêneros para encontrar todos os mangás desse gênero. Junto com esses recursos, MangaPanda possui vários outros recursos úteis que você pode verificar gratuitamente.

Visite MangaPanda

# 7 VIZ

VIZ Media é outro site abrangente onde o mangá mais recente é publicado com frequência. Alguns dos quadrinhos mais famosos, como Dragon Ball, Naruto, Fullmetal Alchemist, estão disponíveis neste site.

Ainda neste site, você pode acessar a lista de todos os Mangás que estão disponíveis gratuitamente.

Visite a VIZ

# 8 ComixoLogy

Aqui, você pode ler mangá, bem como quadrinhos de outras franquias famosas, como Marvel e DC. Este é um serviço baseado em assinatura. Você pode comprar as cópias de seu mangá favorito ou obter sua assinatura. Antes de comprar a assinatura, você pode aproveitar uma avaliação gratuita de 1 mês.

Visite a ComixoLogy

# 9 BATO.TO – Leia Mangá Online

Visite BATO.TO

# 10 MangaDex

Visite MangaDex

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores sites de mangá onde você pode lê-los gratuitamente! Você pode verificá-los e decidir qual é o mais adequado para você. Se perdemos algum site útil onde você pode ler mangá gratuitamente, informe-nos na seção de comentários abaixo.