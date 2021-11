Os óculos que vão bombar no verão; veja as tendências

Os acessórios que dão vida a qualquer look, principalmente a uma combinação bem praiana, com a chegada do verão começam a sair do guarda-roupa e tomar protagonismo. Inspirado nas famosas e na semana de moda, selecionamos os modelos de óculos que farão mais sucesso no verão 2022, confira.

Com uma mistura de um acessório de luxo e do gueto, as lupas estilo mandrake tem sido notadas com muita frequência no movimento fashionista. Com uma lente espelhada, hastes normalmente finas e que lembram um modelo lançado pela Oakley em 2019, vai voltar a ser o acessório da vez em 2022. Bianca Sampaio FOTO: Reprodução/ Instagram

Inspirado no ‘metaverso’, o termo que se refere a uma realidade virtual através de dispositivos digitais como o acessório, com um designer grande e espelhado trazendo uma ideia futurista.

FOTO: Reprodução/ Instagram

Brilha, brilha: Com muito strass e brilho, os óculos brilhosos e com muitos glitter tem tudo para ser uma tendência que vai ficar pós verão 2022. Dá até para matar a saudades do glitter do carnaval!

The Attico FOTO: Reprodução/ Instagram