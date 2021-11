Pabllo Vittar e Douglas Souza falam sobre música e esporte no ‘Conversa com Bial’

“Zap Zum” virou hit durante as Olimpíadas de Tóquio graças à admiração de um dos jogadores da seleção masculina de vôlei – um verdadeiro fenômeno na internet – a uma das cantoras mais populares do Brasil. Nesta quinta-feira, dia 11, Pabllo Vittar e Douglas Souza participam do ‘Conversa com Bial’ e falam, no programa, sobre a relação esporte-música, carreira e redes sociais.

Na entrevista, Douglas comenta sobre o fato de ser gay no mundo esportivo, que, diferentemente do universo artístico, ainda preserva tabus em relação ao público LGBTQIA+. Pabllo diz que não tinha noção de que o amigo faria “Zap Zum” se tornar o hino das Olimpíadas. E o jogador revela que foi uma boa surpresa ouvir o hit quando entrava em quadra no Japão. Morando atualmente em uma pequena cidade da Itália, Douglas fala ainda sobre a carreira no vôlei, que concilia com o trabalho nas lives e nos conteúdos que produz para suas redes.

Pabllo também comenta sobre sua recente parceria com Lady Gaga na música “Fun Tonight”: “Eu quis aproveitar essa oportunidade para mostrar o meu Brasil e acho que foi incrível”. Agora a cantora está se preparando para um especial de cinco anos de carreira e para turnês internacionais.