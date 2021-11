Pablo pede atenção redobrada ao Falcon para as quartas do Sergipano A2 – Futebol Interior

Aracaju, SE, 12 (AFI) – Com o primeiro objetivo alcançado, o Falcon agora se planeja para a fase mata-mata da Série A2 do Campeonato Sergipano. Classificado às quartas de final, a equipe de Barra dos Coqueiros voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, no CT Ninho de Talentos, visando a partida contra o Rosário Central, no próximo domingo, 14, no Estádio João Cruz. Contratado ao longo da primeira fase, o volante Pablo avaliou o desempenho da equipe até aqui:

“Apesar da oscilação que tivemos nessa primeira fase, com muitos empates, tivemos um grande progresso e conseguimos a classificação. Como capitão, vejo que a nossa equipe está muito bem preparada para a próxima fase. Trabalho e disposição não faltam para a gente. Vamos com humildade e sempre com os pés no chão para alcançar nosso próximo objetivo, que é chegar na semifinal”, afirma.

Para buscar avançar mais uma etapa dentro da competição e seguir no sonho do acesso à elite, o Falcon terá que passar pelo Rosário Central, que avançou na liderança do Grupo B. Dono da segunda melhor de defesa até aqui, Pablo destaca a importância de não sofrer gols, aproveitar as oportunidades que surgirem e pensar num jogo por vez.

“Serão duas decisões bastante difíceis. Vamos trabalhar esses dois dias para acertar o que estamos falhando e focar primeiramente no jogo de domingo. Não podemos dar mole, precisamos marcar quando tivermos com chances e não falhar atrás. Nós, atletas, comissão e diretoria, estamos focados e unidos em um só objetivo que é conseguir passar mais essa fase”, completa Pablo.

A bola rola para Falcon e Rosário Central às 15h do próximo domingo, 14, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros. A partida terá transmissão ao vivo da Falcon FC TV, no Youtube.