Paciente psiquiátrico entra em surto e mantém filha refém dentro da própria casa em Igreja Nova

Uma adolescente de 15 anos foi mantida refém durante algumas horas na tarde desta quinta-feira, 25, dentro da própria casa, no povoado Chinaré, na zona rural de Igreja Nova, Baixo São Francisco alagoano, pelo pai, que é paciente psiquiátrico e teria entrado em surto. Informações dão fala que ele estava armado com uma faca.

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) chegou a ser acionada, mas uma guarnição do 6º BPM não chegou a atuar, deixando a situação sob responsabilidade de policiais militares do 11º BPM, que já estava no local.

A guarnição conseguiu liberar a vítima e conter o homem, que foi encaminhado a um hospital local, onde ele foi medicado e permaneceu internado para observação médica. Ainda não há confirmação do que pode ter provocado o episódio.

A menor não ficou ferida e não precisou de atendimento médico. Ela ficou sob cuidados de outros familiares.