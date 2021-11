Pagamento do 13º do Bolsa Família em dezembro de 2021

O Pagamento do 13º do Bolsa Família será liberado em dezembro de 2021? Esse é um dos maiores questionamentos feitos por parte da população mais carente. No início do governo Bolsonaro, ou seja, em 2019, os beneficiários do programa tiveram acesso ao benefício extra.

Na ocasião, o pagamento foi para cumprir uma promessa da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Porém, no ano passado o abono extra não foi liberado. Desta forma, os segurados se questionam se esse ano o benefício será concedido novamente.

Pagamento do 13º salário ao Bolsa Família

O 13º salário foi liberado em 2019 aos beneficiários do Bolsa Família com o valor equivalente a parcela tradicional do programa, sem acréscimos ou perdas. A concessão ocorreu mediante a uma Medida Provisória assinada por Bolsonaro.



Naquele ano o orçamento da medida foi de R$ 2,5 bilhões. Já em 2020, o abono extra não foi liberado devido ao surgimento da pandemia da Covid-19 e consequentemente a implementação do Auxílio Emergencial.

Além disso, o texto que viabilizou o pagamento do abono natalino em 2019 tinha perdido a validade. Desta forma, não havia previsão para uma nova liberação. Neste sentido, é quase certo que aconteça a mesma coisa este ano.

A intenção do Governo Federal é lançar o novo programa social, o Auxílio Brasil. A iniciativa pretende substituir o Bolsa Família com um formato mais turbinado, abrindo espaço para novos contemplados e aumentado o valor médio da mensalidade.

Auxílio Brasil

A equipe técnica do Governo Federal confirmou o lançamento do Auxílio Brasil. Dentre as vantagens que ele vai trazer há o aumento no número de beneficiários do programa, passando de 14,6 milhões para cerca de 17 milhões.

Atualmente, o Bolsa Família disponibiliza um benefício médio mensal de R$ 192. Segundo informações, o novo programa concederá R$ 400 por família. Embora não tenha detalhado a fonte de renda, o Governo confirma as informações.

Portanto, com o lançamento do Auxílio Brasil o Bolsa Família será extinto, bem como o Auxílio Emergencial, não possibilitando uma nova rodada de pagamentos do 13º salário.