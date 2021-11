Page Interim tem 57 empregos temporários; veja salários

A empresa Page Interim está com 57 cargos temporários disponíveis para a Shopee e Varejo de Luxo. Os salários podem variar conforme o cargo, entre R$1.800,00 á R$3.500,00. Confira, a seguir, as vagas e requisitos exigidos para participar da seleção!

Page Interim anuncia vagas na Shopee e Varejo de Luxo

A Page Interim trabalha no recrutamento e gestão de candidatos para cargos temporários. O objetivo é dar todo o suporte para aumentar a produtividade das empresas. Entre os cargos temporários disponíveis, estão:

Assistente de Catálogos – 20 vagas – Empresa Shopee;

Suporte de Operações – 27 vagas – Empresa Shopee;

Operador de Estoque/Apoio de Loja e Caixa – 10 vagas – Empresa Varejo de Luxo.



Para as oportunidades de Assistente de Catálogos, a empresa exige Espanhol Intermediário, conhecimentos no Pacote Office, Habilidade em meios Digitais, Superior Completo ou em andamento e estar motivado a novos desafios. Todas as vagas do cargo são para o trabalho Home Office.

Nas vagas de Suporte de Operações, os requisitos exigidos pela empresa Shopee, são: Curso Superior Completo ou em andamento, conhecimento em Pacote Office, experiência com Fulfillment de Marketplace e experiência no Atendimento de Clientes.

Para este cargo a empresa disponibiliza o trabalho home office e a partir do ano que vem trabalho presencial que será exercido na cidade de São Paulo.

Para a função de Operador de Estoque/Apoio de Loja e Caixa, é necessário experiência com Atendimento ao Cliente e disponibilidade para trabalhar no fim de ano.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo seletivo, deverão acessar os seguintes links para inscrição:

