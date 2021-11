Pai de Angélica recebe alta do hospital após AVC

Angélica comemorou nesta quinta-feira (04) a alta médica do pai, Francisco Ksyvickis, de 83 anos. Ele sofreu um AVC no dia 9 de outubro e estava internado no Copa Star, no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, a apresentadora falou sobre o estado de saúde de seu pai.

“Oi, gente! Passando por aqui para dar notícias sobre meu pai. Muita gente me perguntando, eu sei que muita gente do Brasil inteiro rezou muito por ele, orou muito por ele, torceu muito para tudo ficar bem”, começou ela.

“Graças a Deus ele teve alta hospitalar, claro que com uma fase diferente de vida agora, com muito cuidado, com algumas dificuldades também, mas com muitas vitórias diárias. E eu estou muito grata por tudo, por todo carinho, por todo amor, por todas as orações, por esse pensamento positivo de todos vocês. É um momento diferente, em que realmente ele vai ter todo apoio e todo o carinho, todo amor, que isso ajuda muito nos casos como o dele”, explicou Angélica.

Em seguida, detalhou o problema de saúde enfrentado por Francisco: “Ele teve um AVC isquêmico, enfim, vai ter que se readaptar a um monte de coisa, mas a gente está aqui apoiando. E tendo o apoio de todos vocês também, que é maravilhoso”.

A apresentadora também aproveitou o momento para agradecer à equipe que cuidou de Francisco Ksyvickis durante o período.

“Claro que eu quero agradecer muito as equipes de fonoaudiologia e fisioterapia do Copa Star, que foram incansáveis, carinhosos, apoiando muito o tratamento dele e a gente também lá, ajudando a gente nessa recuperação, os enfermeiros, inacreditáveis, maravilhosos também, da parte neurológica do CTI do Copa Star, muito obrigada, vocês foram anjos na nossa vida. Toda nossa gratidão, viu?”, agradeceu.