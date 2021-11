O pai do produtor musical, Henrique Bahia, prestou uma homenagem ao filho neste sábado (6) nas redes sociais. O baiano, estava no mesmo avião que a cantora Marília Mendonça. Na publicação, George Freitas colocou uma foto do filho e legendou: “Que produção foda que vc deixou pra nós. Saudades meu gordo”, disse.

Nos comentários, amigos e seguidores deixaram palavras de carinho e consolo para a família. Henrique Bahia, tinha 32 anos e deixa um filho de 8 anos.