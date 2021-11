Paixão e simplicidade: conheça o segredo da explosão artística de Pedro Pondé

Ele é representa simplicidade, acorda cedo, cuida da família com zelo e muito amor. É atento aos detalhes e não abre mão de momentos com seu violão. As palavras ditas por esse artista, com 20 anos de carreira e 41 de idade, são potentes, mas ao mesmo tempo te teletransporta para inúmeros espaços de paz. O sorriso dele é para poucos, mais precisamente para Elis, Tom e a esposa Mariana. Estamos falando do filho de Edísio e Maria; estamos falando de Pedro Pondé, oitavo artista da mais nova edição do Estúdio iBahia.

Apesar do destaque que tem na música, não foi nessa arte que Pedro deu os primeiros passos. São poucos os que tem, como ele, a capacidade de transitar em tantas áreas com maestria. A paixão é algo que move o cantor e ele não esconde isso de ninguém.

“Minha primeira paixão, nas artes, foi o teatro. ‘Os Saltimbamcos’ foi o primeiro espetáculo que eu assisti na escola. Eu fiquei muito impressionado com aquilo e era um musical, então a música estava participando disso desde o começo…Veio disso, da necessidade de expressão que o ser humano tem, de se manifestar de diversas formas, primeiro se manifestou em mim pelo teatro, depois pela música e agora me descobrir artista plástico durante a pandemia. Comecei a pintar, nem sabia que eu desenhava, nada…e começou a fluir como forma também de sair um pouco do isolamento, mesmo permanecendo nele. Sou apaixonado pelas artes de um modo geral: dança, cinema, artes plásticas, literatura, poesia, amo a expressão humana, culinária, todo tipo de arte. Sou apaixonado!”, descreveu Pedro.

Pedro é casado e tem dois filhos, Elis e Tom (Foto: Divulgação/ André Fofano)

E essa paixão é nítida e clara no seu último lançamento, o álbum solo ‘Simples Assim’. Divulgado durante a pandemia, e com apoio financeiro dos fãs, o ep traz um sopro de vida ao lembrar de que bons ventos sempre chegam. São 11 canções autorais e quando questionado sobre a música mais marcante, Pedro citou a que dá nome ao disco.

“Eu estava há um tempão sem viajar e aí rolou uma possibilidade de show em Itacaré, marquei com a banda toda, todo mundo ficou super feliz, eu super empolgado porque é um lugar que eu gosto bastante….e aí, a viagem caiu! Eu disse: ah, eu vou dar um jeito de ir pra lá. Fechei os olhos, me imaginei lá e a música surgiu disso; foi minha forma de viajar pra lá. Nessa música, eu também lembro da minha avó que eu perdi recentemente, que é do sertão entre xique-xique, Irecê, Várzea Grande – povoado pequenininho na beira da estrada. É um lugar muito simples, mas muito rico também. Eu fiz esse brinquedo de teletransporte”, brincou o artista.

Pedro Pondé segue acompanhado por Ricardo Machado (bateria), Tatiana Trad (baixo) e Ângelo Canja Daltro (guitarra). Ainda sobre o disco, ele ressaltou que tudo foi construído de forma artesanal. As letras que contam parte da rotina das pessoas é também parte do que ele vive. Simples, natural e bem ‘intimista’. “Ele começou de uma forma bem diferente porque eu já tinha vindo morar com minha sogra pra dar uma assistência a ela. E pra não fazer muito barulho, eu pegava o violão bem cedinho assim, antes dela acordar e tocava bem baixinho. Foi isso que deu esse toque ao disco né? De ser uma coisa mais intimista, mais tranquila”, ressaltou o cantor.

‘Simples assim’ já está disponível nas plataformas de streaming. Confira neste link!

Capa do disco ‘Simples Assim’ (Foto: Divulgação/Pedro Pondé) Família e Musicalidade

O amor e cuidado que Pedro tem pela família é algo contagiante. Em entrevista, conversamos sobre as prioridades da vida dele e essa é realmente inegociável.

“Eu sou um cara comum. Minha família está acima de tudo, do trabalho…quando a gente se torna pai, a gente se coloca em segundo plano né?! A nossa maior preocupação é com os filhos, então estou sempre atento as necessidades deles e agora da minha esposa também, enfim… o que me dá alegria é fazer a alegria deles”, pontuou o artista.

Maria, a mãe de Pedro, também tem forte influência na construção dele como artista. Ele contou que a paixão pela Música Popular Brasileira (MPB) veio desde a infância e que isso foi se consolidando com o passar do tempo.

“A princípio minha primeira influência foi minha mãe. Minha mãe tinha vontade de ser artista e não pôde ser. Mas, ela cantava muito em casa, ouviu muito MPB como Maria Bethânia, Elis Regina, sou fã dessas cantoras; tanto que minha filha se chama Elis. Enfim, a primeira referência foi ela, primeira grande referência. Na adolescência, eu descobri o rock, eu descobri que eu sempre fui muito crítico desde cedo e me interessou muito essa parte de observar a sociedade e estar atento ao que está funcionando errado e falar sobre isso, questionar autoridades porque ninguém está acima do que é certo. E ai é isso!”, declarou Pedro.

As influências musicais de Pedro é o rock, reggae e a MPB (Foto: Divulgação/ André Fofano)

O reggae trouxe para o cantor uma perspectiva diferente, do que até ele mesmo esperava. E esse mix é o que enxergarmos hoje, no tipo de som que ele curte e nos presenteia em suas composições.

“Depois de um tempo, o reggae também amenizou um pouco essa coisa do rock que eu percebi que não precisa ser agressivo pra gente passar uma ideia…Eu não desfaço de nenhum estilo. É assim que eu gosto, eu acho que todos tem o mesmo peso, só que eu busquei misturar eles. A grande diversão da música é misturar as coisas, é ser um tipo de cientista, criar um laboratório com a música e ritmos. Uma referência assim até desse tipo de fazer música, pra mim desde o começo, é Gilberto Gil. Eu acho que Gil consegue fazer uma música mundial sem deixar de ser brasileiro. É um grande mestre. Gilberto Gil, hoje pra mim, é o máximo da música popular brasileira”, contou o artista.

‘Simples Assim’ foi o último lançamento de Pedro Pondé (Foto: Divulgação/ André Fofano)

Pós Pandemia X Shows

Os shows de Pedro Pondé ainda não possuem data marcada. De acordo com ele, tudo está sendo pensado com muito cuidado por conta dos protocolos de segurança e da pandemia da covid-19. Mas, a expectativa é de que isso aconteça muito em breve. Sobre o lançamento do disco na pandemia, a situação que estamos vivendo e as novas possibilidades do setor de entretenimento, Pedro fez questão de dizer que já tinha em mente esse cenário e muitos o criticaram na época.