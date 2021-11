Palmeiras x Atlético-GO – Verdão busca quinta vitória seguida – Futebol Interior

São Paulo, SP, 9 (AFI) – Na noite desta quarta-feira (10), a partir das 20h30, Palmeiras e Atlético-GO medem forças no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embalado, o Palmeiras não perde há cinco jogos, incluindo quatro vitórias seguidas. Na última rodada, venceu o clássico sobre o Santos com facilidade pelo placar de 2 a 0, na Vila Belmiro. Atualmente, é o vice-líder do campeonato com 50 pontos.

Já o Dragão vive momento ruim. O time vem de duas derrotas seguidas, para Sport e Flamengo. O jogo diante do Juventude, da 30ª rodada, foi adiado para o dia 23 de novembro. O Atlético-GO está em 13º lugar, com 37 pontos.

BOM MOMENTO

Esse é um dos grandes momentos do Palmeiras na temporada. O time tem se mostrado mais sólido defensivamente e crescido também na parte ofensiva. Lá na frente, um dos maiores responsáveis pela evolução da equipe tem sido Dudu, que foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira.

“Um jogador que chegou no meio do processo, vinha de um período parado. Ele vinha do Catar e atravessa agora, na minha opinião, o melhor momento dele. Vinha de um futebol mais pausado, um ritmo mais lento, com jogos a cada semana. Ele chegou em termos de capacidade física com debilidade em relação aos outros jogadores”, disse o treinador.

A expectativa é de estádio lotado para a partida. Será a primeira vez, desde o início da pandemia, que o estádio poderá receber 100% de sua capacidade. Convocado para a seleção paraguaia, o zagueiro Gustavo Gomez é desfalque.

MUDANÇAS

O treinador Eduardo Souza vai contar com o retorno de dois jogadores que estavam suspensos na última partida. No entanto, tanto o lateral-direito Arnaldo, quanto o atacante Ronald devem ficar no banco de reservas.

Quem pode recuperar a posição no time titular é o atacante Zé Roberto. O jogador deve ganhar a posição do volante Baralhas, tornando o time mais ofensivo.

O técnico falou antes do embarque para São Paulo.

“Com essas semanas que tivemos, hoje nós temos duas ou três formas de atuar, independentemente dos atletas que estejam em campo. Vamos pensar mais um pouco. Temos algumas possibilidades para esse jogo contra o Palmeiras. A partir de amanhã (quarta), teremos nove jogos em 27 dias. É aí que vai se decidir o campeonato, então vamos levar isso em conta. Mas o mais importante é que os atletas saibam o que fazer dentro de campo”, afirmou.