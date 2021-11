Palmeiras x São Paulo – Em momentos diferentes no campeonato, clássico pode definir rumo das equipes – Futebol Interior

São Paulo, SP (AFI) – Vindo de derrota na última rodada e precisando dar uma resposta, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão .Os donos da casa perderam para o Fluminense por 2 a 1 na última rodada, já o Tricolor foi humilhado em casa para o Flamengo por 4 a 0. Mas as “semelhanças” param por aí, já que os campeonatos dos times são bem diferentes.

O Verdão é o terceiro colocado com 58 pontos, enquanto isso o time do Morumbi flerta com a zona de rebaixamento e é o 15° com 38, apenas dois a menos que o Juventude, primeiro time dentro da degola.

PALMEIRAS

Marcos Rocha, poupado no domingo, e Jorge, que ainda não voltou ao time por estar em transição física, participaram normalmente dos treinos e devem estar à disposição para o confronto de quarta. Por outro lado, Gustavo Gómez e Piquerez seguem como dúvidas, já que ainda estão servindo suas seleções. Abel Ferreira não sabe se contará com a dupla.

SÃO PAULO

Expulso logo no início da última partida após uma entrada violenta, o atacante Calleri cumpre suspensão automática e está fora do jogo. No entanto, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Welington cumpriram suspensão e agora estão à disposição. Quem ainda é dúvida sobre o retorno é Arboleda.