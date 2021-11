palpite no dérbi paulista da 34ª rodada do Brasileirão – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Domingo (21) é dia de clássico na Neo Química Arena, onde o Corinthians recebe o Santos, às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O que está em jogo do no dérbi? O Timão só depende de si para chegar à fase de grupos da Libertadores, enquanto o Santos ainda não se viu matematicamente longe do risco de rebaixamento. Em termos de aposta, o mando de campo tem feito a diferença no caso do Alvinegro de Parque São Jorge. Mais detalhes a seguir, com o prognóstico que mostra as melhores oportunidades de lucro nos palpites de futebol em Corinthians x Santos. Com relação a apostas, o Odds Shark recomenda os odds do Bodog.

34ª rodada do Brasileirão 2021: prognósticos de apostas e palpites de futebol

A nossa especialidade é falar sobre lucros por meio de palpites nos sites de apostas esportivas. Porém, será tudo em vão se você não souber como executar uma aposta online. E não há motivo zero para se envergonhar se a resposta for não. Sendo assim, acesse o nosso tutorial, que pode ser útil também com boas dicas para os mais experientes. Outra informação valiosa (clicando no link) é sobre como encontrar um confronto ou evento específico para apostar, sem falar na chance de garantir o imperdível bônus de iniciante.

34ª rodada do Brasileirão 2021: (R$ 1,68) Corinthians x Santos (R$ 4,80); empate (R$ 3,30)

A nossa especialidade é falar sobre lucros por meio de palpites nos sites de apostas esportivas. Porém, será tudo em vão se você não souber como executar uma aposta online. E não há motivo zero para se envergonhar se a resposta for não. Sendo assim, acesse o nosso tutorial, que pode ser útil também com boas dicas para os mais experientes. Outra informação valiosa (clicando no link) é sobre como encontrar um confronto ou evento específico para apostar, sem falar na chance de garantir o imperdível bônus de iniciante.

Corinthians x Santos na 34ª rodada do Brasileirão 2021: o que está em jogo?

O Timão está bem na fita no que diz respeito ao seu objetivo de se classificar para a Copa Libertadores da América. A campanha recente do Corinthians (quinta colocação) contempla três vitórias e duas derrotas, sendo a última no Maracanã, na última quarta, nos acréscimos do segundo tempo contra o Flamengo.

O Santos já respira mais aliviado no Brasileirão. No entanto, o Peixe sabe da dificuldade que terá pela frente no Itaquerão, onde o Timão conta com ótimo aproveitamento. Mesmo em caso de derrota, o Alvinegro Praiano está perto de salvar da degola. Basta seguir vencendo na Vila Belmiro.

Aposta do especialista para Corinthians x Santos na 34ª rodada do Brasileirão 2021

Mesmo com campanhas distintas, o Timão não pode se dizer muito superior ao Santos nas quatro linhas. Mas o diferencial da Neo Química Arena, principalmente neste segundo turno, nos faz indicar o palpite de vitória nos donos da casa – que são os mestres do triunfo por um gol de diferença. Logo, o nosso palpite é no resultado positivo por +1 gol: palpite que paga R$ 3,60, de acordo com o Bodog.

Aposta com os pés no chão em Corinthians x Santos na 34ª rodada do Brasileirão 2021

Se você acredita que haverá um vencedor em Corinthians x Santos, saiba que o mercado e as estatísticas recentes de ótimo mandante colocam o favoritismo na direção do Parque São Jorge. Sendo assim, basta apostar nos odds regulares, que garantem o lucro de R$ 1,68 para 1.

Aposta ousada para Corinthians x Santos na 34ª rodada do Brasileirão 2021

Para aproveitar bem as cotas das casas de apostas esportivas, você precisa ousar. Neste caso, para faturar mais, você precisa acertar o placar. Nossa dica? Vitória por 1 a 0, resultado corriqueiro na Neo Química Arena. A margem de resgate prevista neste marcador é de 5.50 para 1, segundo o Bodog.

Cotas dos jogos da 34ª rodada do Brasileirão 2021

Sábado, 20 de novembro

19:00 – (R$ 2,70) Fortaleza x Palmeiras (R$ 2,55); empate (R$ 3,00)

19:00 – (R$ 4,85) Chapecoense x Grêmio (R$ 1,64); empate (R$ 3,60)

19:00 – (R$ 1,23) Atlético-MG x Juventude (R$ 10,75); empate (R$ 5,75)

21:00 – (R$ 2,55) Atlético-GO x Ceará (R$ 2,85); empate (R$ 2,85)

21:30 – (R$ 3,05) Internacional x Flamengo (R$ 2,15); empate (R$ 3,25)

Domingo, 21 de novembro

16:00 – (R$ 1,68) Corinthians x Santos (R$ 4,80); empate (R$ 3,30)

17:00 – (R$ 2,25) Fluminense x América-MG (R$ 3,05); empate (R$ 2,90)

19:00 – (R$ 1,80) Bahia x Cuiabá (R$ 4,10); empate (R$ 3,25)

Quarta-feira, 24 de novembro

21:30 – São Paulo x Athletico-PR**Odds em breve no Bodog.