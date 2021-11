Para a final, Campinense deve ter elenco quase completo; Volante e atacantes se recuperam de lesão – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 10 (AFI) – O Campinens-SP deve contar com quase força máxima para a partida decisiva do Brasileiro da Série D, sábado (13), 16h em Aparecida de Goiânia, no estádio Anníbal Batista de Toledo contra o Aparecidense, pela finalíssima do torneio.

O técnico Ranielle Ribeiro teve quase todo o elenco à disposição no treino dessa terça no estádio Renatão. Em campo, a primeira parte foi dedicada ao aquecimento que preparou os atletas para as atividades seguintes, com circuitos de trabalhos técnicos.

TRANSIÇÃO E DÚVIDAS

O volante Rafinha e os atacantes Marcos Nunes e Juliano participaram normalmente da atividade e. Por outro lado o zagueiro Michel Bennech, com dores no pé, segue em tratamento no Departamento Médico. O meia Marcelinho iniciou o trabalho de transição e treinou separadamente do grupo.

TREINAMENTO

Na sequência, o elenco foi dividido em três grupos para trabalhos táticos em campo reduzido. Em um deles, a equipe foi orientada em um treino de movimentações ofensivas, assim como repetições de jogadas dentro do modelo de jogo do técnico Ranielle Ribeiro. Nesta quarta, os atletas voltaram a trabalhar em dois períodos, com treinos na parte da manhã e à tarde. Pela manhã, a atividade será no CT, e a tarde no estádio Amigão.

Na programação divulgada pelo supervisor do clube, Dorgival Pereira, a delegação Rubro-negra, deixa Campina Grande na quinta-feira, às 13h, com destino a João Pessoa, onde pega o voo para Brasília/DF às 17h05, e tem chegada prevista na capital federal às 19h30, onde janta e segue de ônibus para Goiânia/GO, em um trajeto de aproximadamente 3h. A chegada em Goiânia/GO está prevista para às 23h.

FALA, [ÍTALO

Quem falou a imprensa nesta terça foi o zagueiro Ítalo que acredita na reversão do placar fora de casa: “Mesmo antes de saber que ia ser o Aparecidente, a gente sabia ia ser um jogo difícil. Tomamos um gol numa fatalidade mas no segundo tempo pressionamos muito. Vamos dar sequência e sabemos que podemos derrotar eles lá fora”, avaliou.

Segundo o defensor, o elenco da Raposa é forte se adaptou bem à competição.

“Temos um elenco experiente, onde a bola não pega fogo no pé dos jogadores. Um time que sabe jogar e rodar. Vamos fazer um grande jogo lá e vamos buscar a vitória nem que seja por um a zero. Temos confiança que vamos conseguir fazer nosso jogo e repetir a atuação do segundo tempo com muita intensidade”, finalizou.