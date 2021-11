Para visitar o Santos, Fortaleza tem desfalques e retornos – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – Na quinta-feira, o Fortaleza volta a campo pelo Brasileirão, e pela rodada 34, encara o Santos na Vila Belmiro às 19h. Com 52 pontos, na quinta posição, o Leão tenta se manter no G-6 na busca por uma vaga na Libertadores de 2022. Para essa partida, o Tricolor de Aço retorna aos trabalhos na tarde desta segunda-feira no CT Alcides Santos.

Para esse jogo na Vila, o treinador argentino Juan Pablo Vovojda, que respirou com alivio, depois da vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, que encerrou uma serie negativa de seis resultados, não contará com o volante Matheus Jussa, fora por ter levado o terceiro cartão amarelo diante do Verdão.

MUDANÇAS

Outro volante, Ederson no DM tricolor com uma entorse no tornozelo direito, pode ficar de fora. Com isso entre as possibilidades, Vovojda pode escalar Ronald e Felipe na contenção de jogadas contra o rápido time santista. Além desses dois jogadores, o lateral destro, Daniel Guedes pode ficar de fora

REFORÇOS

Para contrabalancear as baixas, o argentino terá a volta do meio de ligação Lucas Lima, não no fim de semana por ser ex-jogador do Verdão. Segundo a programação divulgada pelo Tricolor de Aço, o time viaja nesta terça-feira para a capital paulista.

NO PRIMEIRO TURNO

No jogo do turno, pela rodada 16, no Castelão, deu empate por 1 a 1, marcando Carlos Sains para o Santos e empatando Lucas Lima para o Peixe