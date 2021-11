Parabéns!! Confira lista de famosos baianos que fazem aniversário em novembro

Não tem como negar! A maioria das pessoas amam festejar e comemorar o próprio aniversário e quando se fala em fãs então, a coisa melhora ainda mais. Por isso, o iBahia decidiu divulgar os nomes de artistas e famosos baianos que irão ‘assoprar as velinhas’ a cada mês. No mês de novembro, os artistas que comemoram mais uma primavera são: Lázaro Ramos, Carla Pereza, Ju Moraes e Carlinhos. Parabénsss!!!!

Lázaro Ramos

Luís Lázaro Sacramento de Araújo Ramos ou Lázaro Ramos é ator, apresentador dublador, cineasta e escritor. O baiano, que nasceu no dia 1 de novembro, iniciou a carreira no Bando de Teatro Olodum e ganhou notoriedade ao interpretar João Francisco dos Santos no filme Madame Satã (2002), primeiro filme como protagonista. Na carreira, filmes como ‘Ó paí Ó’, ‘O homem que copiava’, ‘Sexo frágil’, ‘Mister Brau’, entre outros.

Foto: Reprodução / Instagram



Carla Perez

Dia 16 é dia da eterna loira do ‘Tchan’ soprar as velinhas. Estamos falando de Carla Aparecida Perez Soares ou Carla Perez. A soteropolitana, é apresentadora, cantora, influencer e ex-dançarina. Ficou conhecida em 1995 como dançarina do grupo de pagode Gera Samba, que ao longo dos anos se transformou no ‘É o Tchan’. Desde 2002, se apresenta no Carnaval de Salvador com o bloco infantil Algodão Doce. E na vida pessoal, tem dois filhos frutos do casamento com vocalisa Xanddy.

Foto: Reprodução / Instagram

Ju Moraes

Ju Moraes ou Juliana de Almeida Moraes é soteropolitana e cantora. Nascida em 21 de novembro, ganhou destaque nacional depois da participação da 1ª temporada do The Voice Brasil no time de Cláudia Leitte. A cantora teve uma banda chamada Samba D’Ju, mas desde 2012 segue como cantora solo. Foto: Reprodução / Instagram