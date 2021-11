Parcela 7 do Auxílio Emergencial 2021: saques estão em andamento 

O Auxílio Emergencial 2021 é um benefício que surgiu em 2020, por conta da pandemia causada pelo coronavírus, que trouxe uma crise econômica, agravando uma situação que já estava instável. No entanto, com o avanço das vacinas, o benefício, até então, será descontinuado, estando em seu último ciclo referente a prorrogação.

Sendo assim, oficialmente, o Auxílio Emergencial 2021 entrou em seu último ciclo, o saque dos valores referentes a 7ª parcela do benefício.Conforme informações oficiais da Caixa, a seleção das pessoas que recebem o Auxílio Emergencial 2021 foi realizada pela DATAPREV, e o resultado foi validado pelo Ministério da Cidadania.

Conforme informações oficiais, o ciclo online da parcela 7 do Auxílio Emergencial 2021 está encerrado. No entanto, está ocorrendo a liberação de saques do benefício.

Além disso, caso seja de seu interesse, confira alguns pontos importantes sobre o Auxílio Brasil, o novo programa anunciado pelo Governo Federal. Por conseguinte, confira o calendário do benefício referente aos pagamentos da parcela 7 do auxílio e não perca as datas oficiais.

movimentação online – via app Caixa Tem

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: janeiro / 20 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: fevereiro / 21 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: março / 22 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: abril / 23 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: maio / 23 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: junho / 26 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: julho / 27 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: agosto / 28 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: setembro / 29 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: outubro / 30 de outubro

Mês de nasc. do benef. seguido da data oficial do pagto. do auxílio: novembro / 30 de outubro