Partida no Rio de Janeiro é interrompida por tiroteio. Vídeo! – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 01 (AFI) – É comum partidas de futebol serem paralisadas ou suspensas devido à tempestades, falta de energia, falta de ambulância ou policiamento. Mas e com um tiroteio? Bem, foi o que aconteceu Estádio Moacyrzão, em Macaé (RJ), na partida entre Serra Macaense e o Carapebus, pela Série B1 Sub-20. Ninguém se feriu.

A partida estava no segundo tempo, com 28 minutos. O goleiro Guilherme, do Carapebus, estava sendo atentido quando o tiroteio começou. Vários jogadores já reconheceram o barulho e começaram a se abaixar e a procurar abrigo. Outros demoraram um pouco mais, mas também logo começaram a se proteger.

Os dois times ficaram nos vestiáiros até 16h30 e saíram com a presença da Polícia Militar. A PM ainda informou que o tiroteio se deu após criminosos atacarem os policiais na Comunidade Nova Holanda. O jogo estava sendo realizado sem a presença de torcida.

Nota na íntegra da PM

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 32ºBPM (Macaé) foram atacados a tiros por criminosos na região da Comunidade Nova Holanda e houve confronto, neste domingo (31/10). O terreno foi estabilizado e o policiamento segue reforçado na área. Até o momento, não há registro de prisão, apreensão ou ferido”.

Nota na íntegra da Ferj

“A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tomou a decisão de, para preservar jogadores, comissões técnicas e arbitragens mediante os tiros fora do estádio, suspender a partida do Campeonato Carioca Sub 20 da Série B1 e não realizar o jogo pelo Campeonato Carioca Feminino”.