‘Patroas’: Relembre o último projeto de Marília Mendonça

Não faltam álbuns memoráveis na carreira de Marília Mendonça. Do primeiro ao último, com sucessos conhecidos por todo o Brasil e com grandes colaborações. O último projeto da cantora é fruto dessa construção de carreira. Amiga íntima de Maiara & Maraísa, Marília tinha acabado de lançar o mais novo álbum com a dupla, intitulado “Patroas 35%”. O lançamento ocorreu no dia 14 de outubro.