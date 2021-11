Patrocinense anuncia treinador para o Campeonato Mineiro 2022 – Futebol Interior

Patrocínio, MG, 06 (AFI) – Após desenvolver um grande trabalho no Tupynambás, o treinador Gustavo Brancão é o mais novo responsável pelo comando técnico do Patrocinense, que disputará a elite do Campeonato Mineiro em 2022.

A expectativa é que Gustavo chegue à Patrocínio em meados do mês de novembro, porém, todo o planejamento já vem sendo feito e alinhado junto à nossa diretoria. Existe uma hipótese do Campeonato Mineiro da próxima temporada ter um início antecipado, já na primeira quinzena de janeiro.

O novo treinador do CAP falou sobre os desafios para a próxima temporada: “Certamente teremos uma grande competição, com grandes clubes e um alto nível de dificuldade. Mas vamos trabalhar para fazer um grande trabalho. Seriedade, pés no chão e humildade jamais faltarão, sempre respeitando esta grande clube que defendemos”, disse Brancão.

Gustavo Brancão, de 37 anos, é graduado em Educação Física e também possui a Licença B da CBF Academy. O treinador iniciou, neste ano, a Licença A, um dos principais e mais importantes módulos do Brasil. O treinador, apesar de jovem, possui importantes passagens e conquistas por grandes equipes de Minas Gerais, como Athletic, de São João del-Rei, Pouso Alegre, Boa Esporte e Tupi, de Juiz de Fora.