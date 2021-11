Paula Fernandes revela que já foi traída

Durante o tributo a Marília Mendonça no “Domingão com Huck”, Paula Fernandes surpreendeu ao revelar, emocionada, que sofreu uma traição na época em que a Rainha da Sofrência estava estourada com a música “Infiel”.

Emocionada ao falar da morte da cantora, Paula revelou que a Marília a encorajou a escrever uma música contando sobre sua dor após ser traída e agradeceu a artista.

“Um dia ela me encorajou. Vivi uma traição. Quem passou por isso, sabe que a pior coisa que uma mulher pode passar é ser traída. E ela estava estourada com “Infiel”, então, chegou o momento da Marília me encorajar a escrever aquilo que eu estava sentindo. Consegui transformar a minha maior dor em música e a culpa é dela”, contou Paula, ao vivo no programa.

A cantora não citou nomes, mas vamos aos fatos. O hit “Infiel”, de Marília, estourou de 2015 para 2016. Na ocasião, Paula era noiva do dentista Henrique do Valle, e o relacionamento de quatro anos terminou em novembro de 2016, sem muitas explicações.

“Durante quatro anos de relacionamento, Henrique e eu nos cuidamos e nos amamos muito. Mas, neste momento, decidimos seguir caminhos diferentes”, comunicou Paula na ocasião no Instagram.