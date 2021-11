Paysandu 0 x 1 Criciúma – Tigre vence, é ajudado pelo Ituano e sobe – Futebol Interior

Belém, PA, 06 (AFI) – Sete meses depois de amargar o rebaixamento inédito para a Segunda Divisão do Campeonato Catarinense, o torcedor do Criciúma teve um motivo para sorrir. Na tarde deste sábado, o Tigre retornou à Série B do Brasileiro ao ganhar do Paysandu, por 1 a 0, na Curuzu, pela última rodada da 2ª fase da Série C.

Rebaixado em 2019, o Criciúma não dependia apenas de si para subir, mas foi beneficiado pela vitória do Ituano sobre o Botafogo-PB, por 3 a 1, em Itu. Com isso, o Tigre terminou na vice-liderança do Grupo C, com nove pontos, um a mais que o Belo.

COMO FOI!

Como não tinha nada a perder, o Paysandu começou em cima, mas quem criou a primeira oportunidade foi o Criciúma, aos 13 minutos. Dudu Figueiredo chutou forte e Victor Souza fez a defesa. Depois disso, a partida ficou mais truncada e com poucas oportunidades para ambos os lados.

O Criciúma voltou do intervalo animado com a vitória do Ituano sobre o Botafogo-PB e abriu o placar aos nove minutos com participações dos seus dois atacantes. Hygor cruzou e Henan cabeceou sem chances para Victor Souza.

Subindo com a vitória, o Criciúma passou a administrar o resultado e quase foi castigado aos 41 minutos. Leandro Silva esteve muito perto de completar cruzamento para dentro da área. Já nos acréscimos, Danrlei, de bicicleta, por pouco não empatou para o Paysandu.