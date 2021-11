Paysandu acerta retorno de Ricardo Lecheva, ídolo bicolor que estava no Amazonas – Futebol Interior

Manaus, AM, 06 (AFI) – Ricardo Lecheva não é mais técnico do Amazonas FC. O clube comunicou a rescisão de contrato do treinador, que também é um dos fundadores. O destino de Lecheva será o Paysandu, clube pelo qual já foi jogador e técnico. Mas agora será coordenador técnico de futebol. O Papão já fez o anúncio oficial e o contrato foi assinado.

“Estaremos juntos novamente com muito trabalho e dedicação, que sempre foram peculiares à minha pessoa. Tentaremos trilhar um caminho de vitórias, conquistas e voltar às divisões superiores. Estaremos junto à comissão técnica e diretoria, planejando o futuro do nosso querido Papão da Curuzu”, disse Lecheva.

CARREIRA

Um dos grandes ídolos da história do clube, Lecheva vestiu a camisa bicolor de 2001 a 2005, como atleta. O ex-meia ganhou os títulos de tricampeão paraense, campeão da Série B, da Copa dos Campeões e da Copa Norte, torneio no qual também terminou como artilheiro. Em 2003, participou da histórica campanha na Copa Libertadores da América na condição de titular da equipe.

À beira do campo, Lecheva dirigiu o time que subiu para a segunda divisão nacional, em 2012, quando foi efetivado a treinador, depois de ocupar o cargo de auxiliar-técnico. No ano seguinte, ele conquistou o título de campeão paraense.

Lecheva é o técnico com melhor aproveitamento no Paysandu desde 2013 – ganhou 64% dos pontos disputados em 28 jogos, com 16 vitórias. Também foi o treinador mais jovem a conquistar um acesso pelo clube, aos 38 anos de idade, e também o segundo mais jovem campeão paraense, aos 39, atrás de Dado Cavalcanti, campeão aos 35.

ANÚNICO DO AMAZONAS

“O Amazonas FC comunica a rescisão de contrato, em comum acordo, com o técnico Ricardo Lecheva.

A diretoria agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira e em seu novo projeto. Em breve anunciaremos o novo comandante”, comunicou o clube.