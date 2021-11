Paysandu emite nota e diz que nenhum jogador pediu para sair após eliminação – Futebol Interior

Belém, PA, 3 (AFI) – Após ter sofrido mais uma derrota na Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu ficou sem chances de acesso e amarga mais um ano na terceirona. Depois da eliminação, surgiram boatos de que alguns jogadores pediram para deixar o clube. Através de uma nota emitida pela assessoria, o Papão do Curuzu desmentiu a informação e reforçou que não houve pedido de saída de ninguém.

Se recuperando de lesão, o meia-atacante José Aldo, que fui acusado de ter pedido pra sair, fez questão de negar em sua conta no Twitter.

Em nenhum momento pedi pra deixar o @Paysandu ! Isso nunca aconteceu!

Venho esclarecer isso por estarem publicando inverdades sobre mim! Boa noite 🙏🏽 — Aldo Filho (@josealdofilho) November 2, 2021

CUMPRIR TABELA

A equipe se despede da competição neste sábado, às 17h, em casa, contra o Criciúma. O time ainda disputa a Copa Verde, com o jogo de volta das quartas de final contra o Castanhal marcado para o dia 10 de novembro, às 15h, no Modelão.

Sem vencer na segunda fase, está na lanterna do Grupo A e soma apenas dois pontos. Três derrotas e dois empates.

CONFIRA A NOTA

Ao contrário de algumas informações que circulam nas redes sociais e até na imprensa, o Paysandu esclarece que nenhum atleta do elenco de futebol profissional pediu desligamento do clube nos últimos dias.”