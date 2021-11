Paysandu-PA x Criciúma-SC – Tigre pega Papão e torce por combinação de resultados para ficar com o acesso – Futebol Interior

Belém, PA, 04 (AFI) – Vencer ou vencer. Esse é o lema do Criciúma para esta sexta e última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Precisando de uma combinação de resultados para ficar com a segunda vaga de acesso do Grupo C, o time carvoeiro visita o já eliminado Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém, às 17h, deste sábado (06).

Para chegar ao objetivo, o Criciúma que atualmente aparece na terceira colocação com seis pontos, precisa vencer o duelo e ainda torcer para que o Ituano vença o Botafogo-PB na outra partida da chave, que será disputada no mesmo horário. Afinal, o time paraibano que é concorrente direto pela vaga está na frente na tabela com oito pontos. Já o Paysandu entra em campo apenas para cumprir tabela, afinal somou apenas dois pontos nesta segunda fase.

PAYSANDU

Para o duelo, o técnico interino Wilton Bezerra tem quatro desfalques certos para armar o Paysandu. Isso porque, o lateral-esquerdo Diego Matos levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão.

Além dele, o lateral esquerdo Alan Cardoso, o meia José Aldo e o atacante Danrlei, todos em recuperação de dores na coxa junto ao DM também seguem de fora. Outras mudanças podem ser feitas por opção técnica e também para dar chance a jogadores que vinham tendo pouco espaço, já que a partida é apenas para cumprir tabela. Até por que, o presidente Maurício Ettinger revelou que alguns jogadores estão pedindo para deixar o clube.

“Alguns jogadores, acho que dois ou três, pediram para sair porque já tem contrato com outros times do Paulista. Já querem se apresentar, já querem começar a treinar para lá. Nós estamos negociando a saída deles. A maioria dos jogadores tem contrato até 30 de novembro, alguns até dezembro, outros até o final do Paraense e outros até o final do ano que vem”

CRICIÚMA

Do outro lado, o técnico Cláudio Tencatti tem desfalques certos por suspensão no Criciúma, os laterais Claudinho e Hélder, o primeiro foi expulso no segundo tempo do jogo contra o Ituano e o outro levou o terceiro cartão amarelo. Pedro Rosa e Alemão Teixeira, substitutos diretos da vaga, devem ganhar a titularidade. No mais, a equipe vai com força máxima.

“Sabemos da nossa responsabilidade, pois é uma cidade que vive futebol. Estamos confiantes e treinados para fazermos uma boa partida para conseguirmos o acesso para o clube e torcida. Temos que estar focados no nosso jogo e estamos confiantes. Vai ser um jogo complicado, pois é o Paysandu. Temos que estar ligados para fazermos uma grande partida”, disse o meia titular Dudu Vieira.