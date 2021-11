Pedro Sampaio anuncia nome de seu primeiro álbum: ‘Chama Meu Nome’

O DJ e produtor musical Pedro Sampaio revela o nome do primeiro álbum de sua carreira: “Chama meu nome”.

Em seu Instagram, o artista compartilhou um vídeo onde salta de paraquedas e antecipa um trecho do single “Chama meu nome”, que leva o mesmo nome do álbum.

“Galopa”, primeiro single do projeto, é uma das músicas de maior sucesso da atualidade. O hit já alcançou o TOP 3 no Spotify Brasil e foi rankeado no Billboard Charts.