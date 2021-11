Pega Pega: confira resumo dos capítulos entre os dias 8 e 13 de novembro

Terça-feira (09) – Capítulo 98 Dom afirma a Madalena e Cristóvão que, por ele, não denunciaria Sabine. Lourenço diz a Antônia que descobriu que o álibi de Lígia para o dia da morte de Mirella é falso. Antônia escuta uma conversa suspeita de Nina e conta a Domênico. Dom garante a Eric que ele ainda é seu sócio. Cíntia pede demissão do hotel e conta a Nelito que está namorando Lourenço. O Juiz inicia a audiência referente ao furto ocorrido no Carioca Palace Hotel.

Segunda-feira (08) – Capítulo 97 Antônia afirma a Domênico que está deixando a polícia porque ama Júlio. Lígia sugere que ela e Athaíde fujam do país. Sandra Helena conta a Agnaldo que acredita que Aníbal esteja envolvido com a morte de Mirella. Dom pede a Tânia que fique de olho em Sabine. Maria Pia garante a Malagueta que sempre estará a seu lado. Sandra Helena procura Eric para falar sobre a morte de Mirella.

Quarta-feira (10) – Capítulo 99

Maria Pia é impedida de assistir à audiência. Antônia comenta com Júlio que Siqueira aceitou seu afastamento da polícia. Pedrinho visita Malagueta no presídio. Eric reassume a presidência do escritório do Brasil. Dom avisa que assumirá a presidência da empresa em Genebra, após a aposentadoria de Sabine. Sabine fica surpresa com a presença de Cristóvão e Madalena em seu quarto pedindo para conversar com ela.