Pega Pega: Lígia revela a Pedrinho golpe aplicado contra Sabine

Lígia (Angela Vieira) vai chocar Pedrinho (Marcos Caruso) com uma revelação em Pega Pega. A madame confessará que armou para que Sabine (Irene Ravache) flagrasse os dois juntos no passado e perdesse o bebê. A perversidade da mulher deixará o idoso indignado. “Se você quer chamar de obsessão”, debochará a mulher de Athaíde (Reginaldo Faria).

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 11, a mãe de Maria Pia (Mariana Santos) conversará com Pedrinho sobre o relacionamento e assumirá que fez loucuras por ele.

“Nosso caso teve consequências bastante graves… A Sabine nos viu juntos naquele baile no mezanino do hotel. Desesperada, rolou a escadaria”, lamentará ele. “Eu lembro que a Sabine chegou, viu que nós estávamos nos beijando, deu um grito… E você me largou ali e foi correndo atrás dela”, soltará a amargurada.