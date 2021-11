Pelas quartas de final, time de Pingo vence e fica a um empate da semi – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 22 (AFI) – A Taça Federação Gaúcha de Futebol, Troféu Dirceu de Castro, vai entrando na sua reta final e neste domingo (21) foi encerrada a rodada de ida das quartas de final: Bagé 1 x 1 Novo Hamburgo, Brasil de Farroupilha 1 x 2 Glória, Aimoré 1 x 1 Grêmio, e o São José do técnico Pingo fez dever de casa e venceu o Passo Fundo por 1×0.

O JOGO

O São José que havia realizado a quarta melhor campanha na primeira fase entrou em campo neste domingo (21), no Estádio Passo d’ Areia para enfrentar o Passo Fundo equipe que realizou a melhor campanha na fase anterior e logo aos 13 minutos o Zequinha abriu o placar com Claudio Maradona que recebeu passe de Mazola e tocou para fundos do gol fazendo 1×0, mas o time do técnico Pingo ainda teve pelo menos mais três oportunidades de aumentar o marcador no primeiro tempo.

No segundo tempo o Passo Fundo partiu pra cima em busca do empate, mas o goleiro Fábio fez pelo menos duas grandes defesas, já time do técnico Pingo voltou a levar perigo após 25 minutos com Everton Bala, Jadson cabeceou bola na trave do goleiro Lúcio e no final da partida Mazola quase amplia para Zequinha que venceu por 1×0 a partida de ida das quartas de final da Copa FGF, “Uma vitória importante diante de uma grande equipe que realizou a melhor campanha na primeira fase e resultado foi muito importante para que possamos ir em busca do nosso objetivo que é a classificação e sabemos que jogando em Passo Fundo as dificuldades serão as mesmas”, disse técnico Pingo.

CAMPANHA

A Equipe do técnico Pingo realizou a quarta melhor campanha na primeira fase ficando atrás do Passo Fundo, Novo Hamburgo e Grêmio e teve o segundo melhor ataque com 37 gols ficando somente atrás Grêmio que fez 39, em busca do título e vaga na Copa do Brasil foram 11 jogos, 09 vitórias e apenas 02 derrotas, o São José volta a campo no jogo de volta na próxima quarta-feira (24), em Passo Fundo diante dos donos da casa no Estádio Vermelhão da Serra e com empate o Zequinha avança para semifinal.