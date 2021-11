Penedo recepciona maior expedição científica do Rio São Francisco neste sábado (05)

Trabalho de pesquisa liderado pela Ufal tem apoio da Prefeitura de Penedo e outras instituições

Decom PMP

A maior expedição científica realizada no Rio São Francisco chega ao município de Penedo neste sábado, 06. Os integrantes da pesquisa liderada pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) devem chegar por volta das 17 horas, no porto das balsas.

A investigação que reúne centenas de estudiosos de diferentes áreas é realizada por diversas instituições e tem apoio da Prefeitura de Penedo, do Governo de Alagoas e demais municípios da região do Baixo São Francisco, inclusive de Sergipe.

Após a recepção na orla penedense, a programação da 4ª Expedição Científica promove agenda de trabalho entre pesquisadores e integrantes da gestão Crescendo Com Seu Povo no Hotel São Francisco, a partir das 19 horas.

No domingo, 07, estão programadas atividades relacionadas com saúde preventiva, inclusive com realização de teste gratuito para diagnóstico de Covid-19 na Praça Comendador Peixoto, localizada em frente ao supermercado Ki-Barato, Centro Histórico da cidade, a partir das 8 horas.

A programação idealizada pela coordenação do projeto inclui ainda levantamento sobre turismo e visita às feiras. O trabalho de campo tem continuidade na segunda e na terça-feira, com encerramento da expedição na quarta-feira, 10, em Penedo.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP