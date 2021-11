Walkyria Santos e Geraldo Azevedo se apresentam neste final de semana

A cidade de Penedo, que em anos atrás era considerada um local de diversos eventos grandiosos, está voltando a ser como era. Com a celeridade na vacinação contra a COVID-19 promovida pela Prefeitura de Penedo, os penedenses já podem desfrutar de shows presenciais fantásticos.

Neste sábado, 13 de novembro, no BNB Clube, a Curtaê Produções estará realizando o show Apaixona Penedo, com Valkyria Santos (Ex-Magníficos), além de Guilherme Bertoso e Willen Lima. A primeira atração está marcada para 20h e ingressos serão vendidos no local, com preços diferenciados para lounge e geral.

No domingo, 14 de novembro, o grande cantor da Música Popular Brasileira, Geraldo Azevedo, estará se apresentando no secular Theatro de Setembro às 20h, evento esse promovido pela empresa de turismo Masterop. Os ingressos, que foram bastante limitados, foram vendidos para excursões de turismo e público da região.

Ainda falando desse grande show, a princípio ele seria no novo e moderno Centro de Convenções e Evento de Penedo (antigo Cine São Francisco), porém devido algumas questões técnicos ele foi transferido para o teatro.

E vem mais por aí, entre os dias 09 e 12 de dezembro, a cidade ribeirinha receberá o I Open Penedo Beach Tennis.

Uma estrutura grandiosa será montada na prainha do Rio São Francisco para receber atletas de todo o estado de Alagoas. Mais informações no Instagram Oficial.

Dezembro, janeiro e fevereiro a cidade aguarda receber milhares de turistas para outros eventos que a prefeitura deverá divulgar muito em breve.