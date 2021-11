Pensando do 13º? Confira 5 dicas para sair do vermelho neste fim de ano

A maioria dos baianos recebeu hoje a primeira parcela do 13º salário e como os especialistas indicam quitar as dívidas. O iBahia resolveu pedir ajuda a um deles para te auxiliar a sair do vermelho nesse fim de ano.

De acordo com Henrique Miguel, empresário e investidor, poupar dinheiro é uma tarefa desafiadora, principalmente próximo das festividades de fim de ano. Mas tudo é possível com organização e controle. Veja as dicas:

1) Não exagerar nos gastos de fim de ano

“É comum gastarmos um pouco mais durante o final do ano, por conta das celebrações de Natal e Réveillon e os presentes aos familiares e amigos. Mas é preciso manter cautela, e não exagerar demais, para que assim você consiga poupar mais dinheiro após a virada de ano”, explica Henrique.

2) Ter conhecimento claro sobre sua receita e despesa para não perder o controle

“É fundamental que você analise o que você tem de receita e as despesas fixas e essenciais que não podem ser ignoradas. Pare e com um calculadora, papel e caneta, faça suas contas dos meses. Se dê o prazer de curtir as festas de fim de ano, mas esteja atento até quanto poderá gastar”, comenta.

3) Tenha sempre sua reserva, e caso não possua, aproveite o bônus de final de ano para criá-la

“A reserva é parte fundamental de sua organização financeira, é com ela que qualquer imprevisto pode ser sanado. Se você tem uma, use na hora certa; caso ainda não possua, aproveite os valores de fim de ano para criar a sua”, conta.

4) Caso haja dívidas, negocie e quite as mesmas

“As dívidas atrapalham qualquer plano para o fim de ano. Se você deseja ir a uma festa interessante, ou comprar aquele presente legal para a família, com dívidas, fica mais difícil. Por isso, neste fim de ano, tente organizar isso em sua vida, negocie as dívidas e vá quitando da forma que puder”, esclarece Henrique.

5) Fuja das tentações e gere hábitos que melhoram sua saúde financeira

“As tentações do mercado são músicas para os nossos ouvidos, principalmente quando vêm com as palavras ‘promoção’, ‘liquidação’, ‘frete grátis’. Mas meu conselho é: Fuja disso! Aproveite para comprar apenas o necessário, senão entrará em um ciclo sem fim de dívidas. Cuide de sua saúde financeira”, finaliza.