Pensando em 2022, Ceará tenta tirar atacante do Vasco da Gama – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – O Ceará já está pensando na próxima temporada e, caso conquiste uma vaga na próxima edição da Libertadores, promete investir pesado para fazer um time competitivo. A bola da vez seria Germán Cano, artilheiro do Vasco da Gama.

Cano vem sendo tratado como vilão pela permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu um pênalti decisivo diante do Guarani, na derrota para o time bugrino por 1 a 0, por isso cogita sair.

Cano está sendo cotado no Ceará

O investimento a ser feito pelo Ceará para contar com o atacante não é dos mais baratos. Ele pediu 1 milhão de dólares (livre de impostos) por ano para assinar com o Vozão.

Hoje, o Ceará conta no setor ofensivo com Jael, Cléber e Rick em seu elenco.

BRASILEIRÃO

O Ceará é o décimo colocado do Brasileirão, com 39 pontos. O Corinthians, em sexto, soma 47.