Penteados com tranças laterais para dar aquele glow up no cabelo

Sabe aquele dia que parece que o cabelo amanheceu virado e você não sabe que penteado fazer? As tranças podem dar aquele ar de penteado chique, mesmo no dia em que você está atrasado. A equipe do iBahia separou tranças práticas que estão em alta no mundo das fashionistas; confira!

As tranças na raiz além de darem um mega charme ajudam a esconder aquele frizz indesejado. Com uma versatilidade de modelos e formas de fazer, ela combina com cabelos cacheados, lisos e ondulados.

Tranças com acessórios

Na hora dar aquela diferenciada nas madeixas nossa dica é apostar em piercings, acessórios e argolinhas nas tranças que foram feitas na raiz. REPRODUÇÃO: Foto/Pinterest

As tranças que podem surgir da raiz e finalizar com o cabelo solto, também podem ser algo com a famosa escama de peixe semipresa ou até a tradicional trança embutida. REPRODUÇÃO: Foto