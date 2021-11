Percussionista apresenta workshop gratuito em Salvador

Com a realização da Contemporânea, tradicional fabricante de instrumentos de percussão, o percussionista e ritmista Marcos Esguleba ministra o Workshop Elementos do Samba de Mesa, na quinta-feira, dia 25 de novembro, às 15h, no Teatro Gregório de Mattos. Dentre os temas que serão abordados estão o tantam, tamborim, repique de mão e pandeiro.

No evento, os participantes podem levar seu instrumento e praticar junto com o Mestre, que deixou como dica para aqueles que querem tocar ou apreciam a batucada. “O importante é procurar ouvir quem é sua referência”, destacou.

O evento é gratuito, com limitação máxima para 30 pessoas e contará com todas as regas de segurança exigidas, sendo obrigatório o uso de máscaras. A pré-inscrição deve ser feitas através do e-mail sac@contemporaneamusical.com.br ou no Whatsapp (11) 99879-4764.