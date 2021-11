“Perde a essência” – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 1 (AFI) – O treinador Juan Pablo Vovojda valorizou a atuação do Fortaleza, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o América-MG, no sábado, no Estádio Independência, pelo Brasileirão. Com o resultado o Leão se manteve com 48 pontos, mas na quinta posição. Ao todo, são 29 jogos, e 14 vitórias, superado apenas por Atlético Mineiro, 59, Palmeiras com 52, Flamengo e Red Bull Bragantino com 49, e sete pontos à frente do Inter, sexto colocado com 41.

“Fizemos um bom primeiro tempo, nosso time jogou bem e tomamos o gol apenas num lance de penal marcado pelo VAR. Depois fomos buscar o empate e mais uma vez eles marcaram em outro gol com participação do VAR”, disse o treinador argentino.

NÃO ACHOU JUSTO

Segundo ele o placar mais justo seria o empate.

“O empate seria mais justo, eles (América) tiveram minutos que foram melhor nos fundamentos, mas nós também”, ressaltou. Segundo o treinador, ele fez mudanças para mudar a forma de seu time atuar, mas logo depois tomou o segundo gol. treinador foi cauteloso ao falar do VAR. Segundo o argentino, com muitas câmeras às vezes com o VAR, se perde a essência do futebol.

ORGULHOSO DO ELENCO

Vovojda valorizou seu elenco e o trabalho que vem sendo realizado.

“Temos um grupo forte que vem se aplicando e lutando todos os jogos; Contamos com um bom time e vamos seguir buscando nossos objetivos e fazendo o melhor pelo clube”, destacou. “Confio no elenco, no trabalho da direção e o torcedor vem nos apoiando”, ressaltou, destacando que o time segue numa boa posição no brasileiro mas tem que manter um bom nível de atuação.

SEMANA VALIOSA

O técnico argentino destacou que será importante o Fortaleza ter uma semana para treinar, até o próximo jogo.

“Teremos uma semana para trabalhar, fazer nosso melhor para corresponder no próximo jogo”, finalizou .

SEQUÊNCIA PAULISTA ANTES DO CLÁSSICO

O Fortaleza terá um “mini-paulistão” pela frente nas próximas rodadas. Sábado que vem vai a Itaquera enfrentar o Corinthians; depois, dia 10, quarta-feira, recebe o São Paulo, no Castelão e dia 13, sábado, encara o Bragantino Red Bull, em Bragança Paulista, antes do clássico rei dia 17, contra o rival Ceará na Arena Castelão.